В братском Парке Металлургов появятся три больших аттракциона

В Братске в Парке Металлургов на очереди к реализации установка больших семейных аттракционов. Всего их будет три — это карусель «Ракета», вместимостью до 16 человек, железная дорога «Искра-Макси» с паровозом и двумя вагончиками, рассчитанная на 10 посетителей и аттракцион «Корабль», работающий по принципу маятника, на 18 мест.