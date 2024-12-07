Понятия эпиляция для большинства советских женщин оставалось неизвестным долгое время. Однако они все равно находили доступные для тех времен способы удаления нежелательных волос на теле.
Как женщины в СССР удаляли лишние волосы на теле
Комментарии
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Алексей Тан
У этнических РУССКИХ женщин, волосы на ногах и руках НЕ РОСЛИ!!! и не растут! ... Это и было основное отличие... от "южных" женщин... и РУССКИЕ женщины... НИКОГДА, ни бритвами, ни аппликаторами НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ!!!... ЗА ненадобностью.
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16 час.
PP
Pattia Patria
Вы серьёзно?😄
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4 час.
Ирина Серафимова
Ни у моей мамы, ни у меня волос на руках и ногах нет
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3 час.
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