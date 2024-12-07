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  • Ирина Серафимова (Микова)
    Ни у моей мамы, ни у меня волос на руках и ногах нетКак женщины в ССС...
  • Pattia Patria
    Вы серьёзно?😄Как женщины в ССС...
  • Алексей Тан
    У этнических РУССКИХ женщин, волосы на ногах и руках НЕ РОСЛИ!!! и не растут! ... Это и было основное отличие... от "...Как женщины в ССС...

Как женщины в СССР удаляли лишние волосы на теле

Как женщины в СССР удаляли лишние волосы на теле

Понятия эпиляция для большинства советских женщин оставалось неизвестным долгое время. Однако они все равно находили доступные для тех времен способы удаления нежелательных волос на теле.

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Комментарии
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Алексей Тан
У этнических РУССКИХ женщин, волосы на ногах и руках НЕ РОСЛИ!!! и не растут! ... Это и было основное отличие... от &quot;южных&quot; женщин... и РУССКИЕ женщины... НИКОГДА, ни бритвами, ни аппликаторами НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ!!!... ЗА ненадобностью.
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16 час.
PP
Pattia Patria
Вы серьёзно?😄
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4 час.
Ирина Серафимова
Ни у моей мамы, ни у меня волос на руках и ногах нет
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3 час.

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