Как женщины в СССР удаляли лишние волосы на теле

Алексей Тан

У этнических РУССКИХ женщин, волосы на ногах и руках НЕ РОСЛИ!!! и не растут! ... Это и было основное отличие... от "южных" женщин... и РУССКИЕ женщины... НИКОГДА, ни бритвами, ни аппликаторами НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ!!!... ЗА ненадобностью.