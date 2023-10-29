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5 способов побороть зависимость от еды

5 способов побороть зависимость от еды

Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин предложил эффективные методы для преодоления зависимости от еды © Вечерняя Москва В качестве первого совета специалист назвал увеличение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.

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