Депутат Немкин: мошенники создают телеграм-боты аккаунтов маркетплейсов

Злоумышленники могут оформить заказы или вывести деньги с внутреннего баланса Мошенники начали создавать телеграм-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
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