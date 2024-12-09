Депутат Немкин: мошенники создают телеграм-боты аккаунтов маркетплейсов

Злоумышленники могут оформить заказы или вывести деньги с внутреннего баланса Мошенники начали создавать телеграм-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.