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Конор хочет драться с Усманом: «Буду чувствовать себя уверено в бою против неуклюжего борца с посредственным джебом»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет остаться в полусреднем весе и подраться с чемпионом дивизиона Камару Усманом.

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