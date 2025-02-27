ЦБ: прибыль банков в 2025 году составит от 3 до 3,5 трлн рублей

По обновленному прогнозу ЦБ, прибыль российских финансовых организаций в этом году будет ниже уровня прошлого года, но останется на сопоставимом уровне — от 3 до 3,5 трлн рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.