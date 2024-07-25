Три старинных здания в Чистополе отказались включить в список ОКН

В Чистополе отказались признавать объектами культурного наследия три здания рубежа XIX-ХХ веков. Однако два из них — по улице Толстого, 114Б и улице Ленина, 77 — предлагают отнести к исторически ценным градоформирующим объектам, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.