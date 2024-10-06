Выбирая еду по фото, нужно меньше смотреть на соседние картинки. В кафе и ресторанах названия блюд часто сопровождают фотографии этих блюд.
Еда на глаз
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Выбирая еду по фото, нужно меньше смотреть на соседние картинки. В кафе и ресторанах названия блюд часто сопровождают фотографии этих блюд.
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