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За рулем

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Сколько в РФ водителей–«розеточников»? Интересные цифры

Сколько в РФ водителей–«розеточников»? Интересные цифры

Почти 230 тысяч единиц — столько электромобилей и заряжаемых гибридов насчитывалось в России нам 1 июля 2026 года.

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