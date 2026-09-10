Пожар на филиппинском пароме унес жизни пяти человек 9 сентября

В провинции Палаван 9 сентября на пароме MV June Aster произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Береговая охрана Филиппин спасла 42 человека из 117 пассажиров и 17 членов экипажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН "Полный кадровый ...
- ВН "Полный кадровый ...
- Исламизация добра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым