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Царьград

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Пожар на филиппинском пароме унес жизни пяти человек 9 сентября

Пожар на филиппинском пароме унес жизни пяти человек 9 сентября

В провинции Палаван 9 сентября на пароме MV June Aster произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Береговая охрана Филиппин спасла 42 человека из 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

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