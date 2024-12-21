Театр абсурда
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Театр абсурда

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Маск посоветовал Шольцу уйти в отставку после после задавления саудовским шофером-террористом 11 человек в Магдебурге

Маск посоветовал Шольцу уйти в отставку после после задавления саудовским шофером-террористом 11 человек в Магдебурге

«Некомпетентный дурак»: Маск призвал к отставке Шольца из-за Магдебурга Илон Маск в своей соцсети X призвал к немедленной отставке канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в городе Магдебург, где автомобиль наехал на людей на рождественском рынке.

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