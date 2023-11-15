НПК «Объединенная Вагонная Компания» создает единый производственный центр

В целях оптимизации системы управления и увеличения рентабельности бизнеса НПК «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) реализует проект по объединению производственных предприятий тихвинской Промплощадки на базе АО «Тихвинский вагоностроительный завод».
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