Экипажи танков Т-72Б3 Южной группировки войск поддерживают штурмовиков на Кураховском направлении

Боевые машины работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Танкистами применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям и бронетехники противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии