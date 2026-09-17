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Хранители зеленого богатства: в Алтайском крае чествовали работников леса

Хранители зеленого богатства: в Алтайском крае чествовали работников леса

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. Праздник был учрежден еще в 1980 году, как дань уважения тем, кто ежедневно заботится о зеленом богатстве страны.

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