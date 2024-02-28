Минфин: механизм обмена заблокированных активов будет запущен в марте

По предварительным оценкам, на сам обмен уйдет до полугода. В обмене будут участвовать только замороженные средства в Национальном расчетном депозитарииРоссия начнет обмен заблокированных активов инвесторов в ближайшее время.
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