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Спички - не игрушка

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Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

@ Oriental Image/Reuters Connect Tекст: Владимир Добрынин Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ).

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