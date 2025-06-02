Политолог о переговорах в Стамбуле: «Украинский меморандум требует нашей капитуляции»

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелораненых и тяжелобольных солдат по принципу «всех на всех», а также о передаче Украине тел шести тысяч погибших военных.
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