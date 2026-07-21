Налоговые уведомления станут автоматически появляться на "Госуслугах" с 1 августа

Это особенно удобно для предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги и НДФЛ как физлица С 1 августа 2026 года в РФ начнется автоматическая отправка налоговых уведомлений через личные кабинеты на портале "Госуслуги", сообщил ТАСС Александр Демин, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от партии "Новые люди".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии