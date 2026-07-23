В Татарстане модернизируют почтовые отделения в 215 населенных пунктах

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подписали дополнение к соглашению о взаимодействии, предусматривающее дальнейшую модернизацию почтовой инфраструктуры в сельских населенных пунктах республики.
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