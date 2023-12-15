Минстрой РФ проработает предложения по расширению льготной ипотеки

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с другими министерствами и организациями, включая Минфин и Банк России, намерен усилить работу над предложениями о расширении льготной ипотеки.
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