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Смолин заявил, что протесты молодёжи во Франции — последствия разрушения СССР

Смолин заявил, что протесты молодёжи во Франции — последствия разрушения СССР

Заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) заявил, что протесты молодежи во Франции — это во многом последствия разрушения СССР.

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