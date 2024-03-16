Медведев пригрозил нарушителям порядка на выборах

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предупреждение тем, кто собирается нарушать порядок на избирательных участках во время выборов президента России.
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