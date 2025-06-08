Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Деньги нету уже совсем»: таджики паникуют из-за внезапного удара России по кошелькам мигрантов

«Деньги нету уже совсем»: таджики паникуют из-за внезапного удара России по кошелькам мигрантов

Телеканал "78" Трудовых мигрантов в России могут обязать вносить депозит на случай депортации – из этих денег планируется оплачивать билеты нарушителей на родину.

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Комментарии
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людмила михайлик
Раньше так и было,запускали мигрантов с обратным билетом, пришли новые и что все на коренных жителей
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5 час.
Валентина Л
Так плохо жить в России:  и законы ни те, и деньги дерут, а от  этих  таджиков и иже с ними отбою нет.
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4 час.
Балу -
&quot;Закройте пожалуйста границы и все&quot;... Прекрасные слова!... Даже таджик об этом просит... Ну почему бы власти не поддержать просьбу иностранного &quot;специалиста&quot;, если она ни хрена не слышит просьб собственного народа?...
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3 час.
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