Телеканал "78" Трудовых мигрантов в России могут обязать вносить депозит на случай депортации – из этих денег планируется оплачивать билеты нарушителей на родину.
«Деньги нету уже совсем»: таджики паникуют из-за внезапного удара России по кошелькам мигрантов
Комментарии
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людмила михайлик
Раньше так и было,запускали мигрантов с обратным билетом, пришли новые и что все на коренных жителей
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5 час.
Валентина Л
Так плохо жить в России: и законы ни те, и деньги дерут, а от этих таджиков и иже с ними отбою нет.
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4 час.
Балу -
"Закройте пожалуйста границы и все"... Прекрасные слова!... Даже таджик об этом просит... Ну почему бы власти не поддержать просьбу иностранного "специалиста", если она ни хрена не слышит просьб собственного народа?...
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3 час.
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