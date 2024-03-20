США изучают возможность введения санкций против ряда полупроводниковых компаний Китая

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, после того, как в прошлом году телекоммуникационный гигант совершил значительный технологический прорыв, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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