США изучают возможность введения санкций против ряда полупроводниковых компаний Китая

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, после того, как в прошлом году телекоммуникационный гигант совершил значительный технологический прорыв, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.