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Украинская звезда «Евровидения» раскритиковала принуждение к украинскому языку

Украинская звезда «Евровидения» раскритиковала принуждение к украинскому языку

Анастасия Приходько поделилась мнением о языковой политике Украины. Узнайте подробности её позиции. .

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