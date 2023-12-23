В столице Казахстана прошли Дни Москвы

C 21 по 23 декабря в Астане прошли Дни Москвы. Для участия в мероприятиях в столицу Казахстана прибыла делегация московского правительства во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым.
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