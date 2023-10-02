Генпрокурор США Гарланд пригрозил отставкой, если Байден вмешается в дело Трампа

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд выступил с угрозой о своей отставке при условии вмешательства действующего президента США Джо Байдена в дело бывшего главы государства Дональда Трампа.
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