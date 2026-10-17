Каждый октябрь я словно заново прохожу один и тот же ритуал: обхожу участок, всматриваюсь в ветви, трогаю кору и прикидываю, насколько серьезной должна быть предзимняя обработка.
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