Кристина Гриненко объяснила, как кошки предчувствуют землетрясения

Ветеринар бренда зоотоваров Harly Кристина Гриненко рассказала, как кошки предчувствуют землетрясения за счет чувствительности к вибрациям, статическому электричеству, инфразвуку и изменениям магнитного поля.
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