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Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Призыв в рамках частичной мобилизации в РФ завершен. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

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