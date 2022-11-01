Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Призыв в рамках частичной мобилизации в РФ завершен. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.