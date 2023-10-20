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Идеальный день для любых семейных дел: что сулят народные приметы 22 октября

В народной традиции этот день считался благополучным для любых семейных дел. Совместная работа, посиделки, разговоры — всё это, скорее всего, положительно скажется на отношениях мужей и жён, родителей и детей братьев и сестёр.

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