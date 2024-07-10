Спортсмены из Северного выиграли Спартакиаду учащихся России в Самаре

На соревнованиях по современному пятиборью в дисциплине «четырехборье» на Спартакиаде учащихся России в Самаре спортсмены Московской академии современного пятиборья, расположенной в районе Северный, стали лучшими в командном зачёте.
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