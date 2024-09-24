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Ирина Волк: Полицейские из Крыма и Иркутской области задержали подозреваемую в убийстве, совершенном 25 лет назад

Ирина Волк: Полицейские из Крыма и Иркутской области задержали подозреваемую в убийстве, совершенном 25 лет назад

Сотрудники УМВД России по г. Симферополю задержали 77-летнюю женщину. Она подозревается в убийстве двух малолетних внуков, которое было совершено 25 лет назад.

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