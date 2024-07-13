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Царьград

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Белгородский дезертир оказался уроженцем чувашского села Юськасы

Белгородский дезертир оказался уроженцем чувашского села Юськасы

Белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села Юськасы.Сбежавший из воинской части белгородский дезертир Алексей Журавлёв родился в чувашском селе Юськасы под Чебоксарами, сообщает RT.

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