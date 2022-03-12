В России может появиться альтернативная серия Гран-при по фигурному катанию. Обсуждается участие Китая, Грузии и Узбекистана

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о возможном появлении альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

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