В Швеции отметили рост числа несовершеннолетних преступников

Растет число подростков, являющихся участниками преступных группировок в Швеции, сообщил координатор по борьбе с организованной преступностью в полицейском участке города Соллентуна (лен Стокгольм) Мартин Валлин, передает 24 мая Шведское радио.
Растет число подростков, являющихся участниками преступных группировок в Швеции, сообщил координатор по борьбе с организованной преступностью в полицейском участке города Соллентуна (лен Стокгольм) Мартин Валлин, передает 24 мая Шведское радио.
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