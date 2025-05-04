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«Узбеки униженно обслужили США, а отыгрались на Лаврове»: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык

«Узбеки униженно обслужили США, а отыгрались на Лаврове»: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык

БлокнотРУ В узбекской политике допустимы чуть ли не нацистские высказывания в адрес России.

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Комментарии
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Гусаров Игорь
Так нам и надо. С нашей дебильной внешней политикой. Все на нас плюют. Утремся, впервой что-ли.
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50 мин.
Андрей Павлов
Лавров орел. Как он их приструнил, любо-дорого посмотреть: &quot;Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое&quot;. Их власть небось пробрало до печенок. А Штаты всего лишь выслали неугодных, причем ЗА СЧЕТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ. И в этом случае - мир, дружба, жвачка. А Лаврову поставили на вид. Потому что не фиг. Взялся платить - плати. Взялся принимать отребье - принимай. А насчет надписей не наглей, не твое дело. Интересно, им, Лаврову и Путину, определяющих политику одной из трех сверхдержав на планете, не противно постоянно утираться от плевков недогосударств, полностью от нас зависящих?
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36 мин.
alik3456 Джексон
Америка узбеков ещё с 90-х в позу поставила и имеет до сих пор...
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16 мин.
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