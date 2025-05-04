«Узбеки униженно обслужили США, а отыгрались на Лаврове»: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык: Ташкент выполняет прихоти Трампа, но демонстративно плюет на русский язык

Андрей Павлов

Лавров орел. Как он их приструнил, любо-дорого посмотреть: "Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое". Их власть небось пробрало до печенок. А Штаты всего лишь выслали неугодных, причем ЗА СЧЕТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ. И в этом случае - мир, дружба, жвачка. А Лаврову поставили на вид. Потому что не фиг. Взялся платить - плати. Взялся принимать отребье - принимай. А насчет надписей не наглей, не твое дело. Интересно, им, Лаврову и Путину, определяющих политику одной из трех сверхдержав на планете, не противно постоянно утираться от плевков недогосударств, полностью от нас зависящих?