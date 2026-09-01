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Аргументы и Факты

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Песков: ШОС основана не по правилу «какого-то босса и подчиненных вассалов»

Песков: ШОС основана не по правилу «какого-то босса и подчиненных вассалов»

Взаимодействие стран в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) основывается на взаимном уважении, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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