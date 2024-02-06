CNN: в Стамбуле ликвидировали пару, стрелявшую в людей в здании суда

В Стамбуле мужчина и женщина напали на людей в здании суда. Об этом сообщили на телеканале CNN. По данным журналистов, пара смогла ранить из огнестрельного оружия пять человек, в том числе троих полицейских.
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