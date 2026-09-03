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Владимирские новости

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Прокуратура потребовала пересчитать плату за горячую воду в Муроме

Прокуратура потребовала пересчитать плату за горячую воду в Муроме

Прокуратура потребовала пересчитать плату за горячую воду жителям Мурома, которые на два дня дольше положенного оставались без коммунальной услуги из-за ремонта тепловых сетей.

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