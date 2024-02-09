Военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве, будут судить в Адыгее

Военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве, будут судить в АдыгееМайкопский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в отношении военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве, об этом сообщается на сайте суда.
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