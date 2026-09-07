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ТАСС

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Расчеты дронов "Запада" разбили пункты управления БПЛА и технику ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты дронов "Запада" разбили пункты управления БПЛА и технику ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Запад" в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА, наземные роботизированные комплексы и квадроциклы с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении.

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