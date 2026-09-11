Анастасия Решетова отказала сыну в гаджетах ради активного досуга

Модель и телеведущая Анастасия Решетова делится трудностями воспитания шестилетнего сына Ратмира. Из-за увлечения мальчика гаджетами она предлагает активный досуг: бассейн, книги и бани, стремясь отвлечь его от экранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Минске 18 октяб...
- Воспитателю сувор...
- Axios: Трамп пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым