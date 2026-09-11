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Царьград

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Анастасия Решетова отказала сыну в гаджетах ради активного досуга

Анастасия Решетова отказала сыну в гаджетах ради активного досуга

Модель и телеведущая Анастасия Решетова делится трудностями воспитания шестилетнего сына Ратмира. Из-за увлечения мальчика гаджетами она предлагает активный досуг: бассейн, книги и бани, стремясь отвлечь его от экранов.

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