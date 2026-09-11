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Моуринью отреагировал на то, что судейский комитет поддержал решение не перебивать пенальти «Реала»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение Технического комитета судей Испании (CTA) по эпизоду с пенальти в матче 7-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:1).

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