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«Разбушевался – не остановить»: реакция соцсетей на заявление Жириновского про антипрививочников

«Разбушевался – не остановить»: реакция соцсетей на заявление Жириновского про антипрививочников

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки.

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Meerflieger
"...Общественная служба новостей ранее сообщала, что россияне поддержали заявление Кремля об обязательной вакцинации..."(с) Таких "поддержавших" как бы не меньше трети... Самых альтернативно одарённых и верящих телевизору... Сами же, бараны, верещите, что не желает народ... 😉

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