«Разбушевался – не остановить»: реакция соцсетей на заявление Жириновского про антипрививочников

Общественная служба новостейПолитика«Разбушевался – не остановить»: реакция соцсетей на заявление Жириновского про антипрививочниковГлава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMeerflieger"...Общественная служба новостей ранее сообщала, что россияне поддержали заявление Кремля об обязательной вакцинации..."(с) Таких "поддержавших" как бы не меньше трети... Самых альтернативно одарённых и верящих телевизору... Сами же, бараны, верещите, что не желает народ... 😉Комментировать
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