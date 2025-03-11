Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, снятое им в Малой Локне

Военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня в Курской области, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за телом погибшего командира батальона, Героя России Сергея Чебнева с позывным "Отмель".
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