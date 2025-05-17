Офицер Пузиков объяснил важность освобождения Александрополя

Командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Игорь Пузиков отметил стратегическую важность взятия Александрополя для дальнейшего продвижения российских войск между Красноармейском и Дзержинском.
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