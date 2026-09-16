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Россия Индонезиянең хәләл-сертификация системасын өйрәнә

«Хәләл» сертификатлау органнары менеджменты буенча Джакартада ике көнлек укулар уза. Анда Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хәләл» стандарты буенча Комитет рәисе Аббәс хәзрәт Шляпошников катнаша.

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