Россия Индонезиянең хәләл-сертификация системасын өйрәнә

«Хәләл» сертификатлау органнары менеджменты буенча Джакартада ике көнлек укулар уза. Анда Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хәләл» стандарты буенча Комитет рәисе Аббәс хәзрәт Шляпошников катнаша.
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