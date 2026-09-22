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Осень бьет по мужскому здоровью: почему осенью мужчины чаще теряют уверенность в себе

Осень — это не только золотая листва и прохладные ветра, но и время, когда многие мужчины начинают чувствовать себя менее энергичными и уверенными в себе.

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