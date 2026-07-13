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Царьград

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Соскин: Зеленский уволил Свириденко издеваясь над сменой власти

Соскин: Зеленский уволил Свириденко издеваясь над сменой власти

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. Экс-помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал ситуацию на YouTube, отметив, что это шаг без выборов и реальной смены власти.

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