Соскин: Зеленский уволил Свириденко издеваясь над сменой власти

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. Экс-помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин, прокомментировал ситуацию на YouTube, отметив, что это шаг без выборов и реальной смены власти.
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